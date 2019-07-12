В Мурманске определились победители конкурса современного искусства «Городские истории»

– Рисунки художников украсят строительные заборы города. Эта идея появилась в рамках фестиваля «Комфортная городская среда», – рассказал директор МАУ МП «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – По задумке история, написанная на заборе, должна читаться по ходу движения. Участникам было предложено три темы: «Мой Мурманск», «Город молодых» и «Завтра».

На конкурс поступило 14 заявок с творческими эскизами. Комиссия после долгих споров и обсуждений приняла решение присудить победу сразу двум работам. Первая – «Ни конца, ни края», Полины Рак, рассказывает о путешествии из Мурманска в Териберку и обратно. Вторая – «Солнечный год», Софьи Борисовой, Павла Ненашева и Анастасии Репиной иллюстрирует уникальные северные явления – полярный день и полярную ночь.

Также были выделены еще несколько интересных проектов, один из них – «Семён – путешественник», Алены Гудзовской и Елизаветы Проворовой, изображает Инстаграм любимого мурманского кота.

В ближайшее время работы победителей можно будет увидеть на строительных заборах города. Первым преобразится ограждение у здания бывшего кинотеатра «Родина».