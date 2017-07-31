В Мурманске осужден бывший председатель комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

Следствие в отношении бывшего председателя сельскохозяйственного производственного кооператива региона длилось два с половиной года. Уголовное дело возбуждено следственной частью СУ УМВД России по Мурманской области в 2015 году, на тот момент подозреваемый занимал должность председателя комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области.

В ходе следствия установлено, что житель Мурманска 1957 года рождения, в период 2010-2014 годов являясь председателем кооператива, представил в комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области подложные документы о поставке его предприятию минеральных удобрений для получения субсидий. При этом удобрения в адрес кооператива не поступали.

Также, используя свое служебное положение, председатель кооператива незаконно перечислил по фиктивным основаниям денежные средства, принадлежащие предприятию, на подконтрольный себе счет.

В ходе расследования уголовного дела следователем назначено множество экспертиз, изучены финансовые документы, опрошены десятки свидетелей. В результате следственно-оперативных действий установлено, что общий ущерб, причиненный сельскохозяйственному кооперативу его руководителем, составил около 8,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, Октябрьским районным судом г.Мурманска 60-летний подсудимый признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.