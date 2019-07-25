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Мурманская область. Арктика25.07.19 09:15

В Мурманске осуждён мошенник, пытавшийся получить в банке денежные средства в размере более 2 млн рублей

Октябрьский районный суд г. Мурманска вынес приговор в отношении жителя  Белгорода, 1999 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Установлено, подсудимый и неустановленное следствием лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств, находящихся на расчетных счетах открытых в банке на имя мурманчанина, 1941 года рождения, умершего в январе 2016 года. Имущество являлось выморочным и принадлежало Российской Федерации на правах наследования по закону.

На территории Октябрьского административного округа г. Мурманска, обвиняемому было передано подложное свидетельство о праве на наследство по закону, согласно которому подсудимый является наследником имущества умершего мужчины, состоящего из денежных вкладов, находящихся на трех банковских счетах со всеми причитающимися процентами и компенсациями.

5 декабря 2018 года, находясь в одном из офисов Мурманского отделения ПАО «Сбербанк», молодой человек предъявил сотруднику банка заведомо подложное свидетельство о праве на наследство по закону, после чего была произведена банковская операция по перечислению денежных средств в общей сумме более 2 млн 200 тысяч рублей.

Однако преступные действия не были доведены до конца, поскольку сотрудниками банка была проверена подлинность предъявленного свидетельства о праве на наследство, в результате банковские операции по переводу денежных средств были отменены.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 3 годам лишения условно с испытательным сроком 3 года.

 

 

 

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