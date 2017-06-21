В Мурманске осуждены члены группы, совершившие мошенничество в особо крупном размере

В полицию Мурманской области с заявлениями о мошенничестве обратились руководители коммерческих организаций и лизинговой компании. По факту следственной частью следственного управления УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Следствием установлено, что один из участников группы, занимая должность директора филиала лизинговой компании в г.Мурманске, вступил в сговор с руководителями двух обществ с ограниченной ответственностью. Получив заявку от одной из компаний на оформление договора лизинга и от другой компании пакет документов о наличии на предприятии гусеничного экскаватора с гидромолотом и усиленным ковшом, злоумышленник направил данные документы в кредитный комитет лизинговой компании.

В результате лизинговой сделки участники группы обманным путем получили 8 миллионов 947 тысяч рублей, принадлежащих лизинговой компании, которыми распорядились по своему усмотрению.

Трое фигурантов дела сотрудничали со следствием, уголовные дела в отношении них были рассмотрены в особом порядке зимой 2017 года, лица осуждены к условному наказанию.

В настоящее время осуждены ещё двое участников группы.

Так, житель Мурманска 1976 года рождения осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Второй обвиняемый – житель Мурманска 1974 года рождения, предоставивший документы о наличии техники для оформления лизинга, – также признан виновным в совершении мошенничества в отношении лизинговой компании.

Кроме того, суд признал его виновным в попытке совершения мошенничества в особо крупном размере.

43-летний предприниматель обманным путем с использованием фиктивных документов пытался получить право на 100% в уставном капитале одного из обществ с ограниченной ответственностью с целью хищения имущества данной компании в общей сумме около 206 миллионов рублей. Ему не удалось осуществить задуманное, так как налоговая служба отказала ему в регистрации изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, за данные преступления злоумышленник осужден на 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.