В Мурманске от взрыва в жилом доме разрушились квартиры

Как сообщается «ВКонтакте», в Мурманске на улице Свердлова произошёл взрыв бытового газа. В пятиэтажном здании разрушены угловые квартиры минимум на трёх этажах с торца здания. Огня пожара или дыма на фото не видно.

Около места ЧП собираются любопытные, спасатели ещё не прибыли.

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, сегодня около 16.55 старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» по системе «112» поступила информация о том, что по ул. Свердлова, 6, кв.1 в результате взрыва бытового газа произошло обрушение 3, 4 и 5 этажей. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области и ОГ.

Причины устанавливаются. Дальнейшая информация уточняется.

По оперативным данным, как стало известно нашей редакции, один человек погиб во время взрыва, а пять жителей получили травмы различной тяжести.

Как сообщает администрация Мурманска, на место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Мурманской области, специалисты «Мурманоблгаза», представители администрации города. Создан оперативный штаб, работают сотрудники правоохранительных органов. Ведутся работы по разборке завалов, дом от газоснабжения отключен.

По предварительной информации обнаружен один погибший. Причины произошедшего устанавливаются.