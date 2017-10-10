В Мурманске отчитаются об экологической безопасности Кольская АЭС и «Атомфлот»

10 октября в 14.00 в Мурманске состоится презентация отчётов об экологической безопасности Кольской АЭС и ФГУП «Атомфлот» за 2016 год. Организаторы мероприятия – общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» и ФГУП «Атомфлот».



Место проведения мероприятия – Мурманский арктический государственный университет: г. Мурманск, ул. Егорова, 15, аудитория 208.



В 14.00 с докладом выступит секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин.



В 15.00 будет представлен экологический отчёт Кольской АЭС за 2016 год в докладе специалиста отдела радиационной безопасности Павла Орлова.



Главная цель проведения мероприятия – предоставление общественности полной информации о воздействии на окружающую среду и мероприятиях, направленных на повышение экологической безопасности ведущих предприятий атомной отрасли Мурманской области.