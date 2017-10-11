В Мурманске откроется выставка художников «Заполярье–2017»

«Заполярье» - так называется ежегодная выставка произведений художников Мурманской области, которая традиционно проходит в конце календарного года. На выставке представлены произведения художников области, созданные в 2016–2017 годах и воплотившие тему Севера.



По сложившейся традиции на выставке представлены работы художников из разных городов Мурманской области. Произведения опытных художников, получивших известность не только в России, но и за рубежом, соседствуют в экспозиции с работами молодых авторов. Выставка «Заполярье–2017» даст посетителям богатый материал для размышлений о современных тенденциях и направлениях развития изобразительного искусства на Кольском Севере сегодня, а также станет большим подарком для всех любителей изобразительного искусства.



Выставком: 16 октября с 12.00 до 14.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, д. 13). Торжественное открытие выставки состоится 20 октября в 17.00. «Заполярье» завершит работу 19 ноября 2017.