В Мурманске откроется выставка произведений молодых художников «Точка росы»

22 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытие выставки «Точка росы».

Выставка произведений молодых художников «Точка росы» - традиционное мероприятие, которое проводится один раз в два года. Направлено на активизацию выставочной деятельности молодых художников, раскрытие творческого потенциала молодёжи.

Это творческий импульс для молодёжи Кольского Заполярья, открывающий новые имена художников. Выставка помогает реализовать творческие амбиции художников, способствует продвижению талантливых авторов, их профессиональному росту, выявляет новые интересные имена.

В 2018 году в рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно–прикладное искусство, фотография, видеоарт.

Выставка будет работать до 18 марта.