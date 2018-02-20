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Мурманская область. Арктика20.02.18 17:27

В Мурманске откроется выставка произведений молодых художников «Точка росы»

22 февраля в Культурно-выставочном центре Русского музея  состоится открытие выставки «Точка росы».

Выставка произведений молодых художников «Точка росы» - традиционное мероприятие, которое проводится один раз в два года. Направлено на активизацию выставочной деятельности молодых художников, раскрытие творческого потенциала молодёжи.

Это творческий импульс для молодёжи Кольского Заполярья, открывающий новые имена художников. Выставка помогает реализовать творческие амбиции художников, способствует продвижению талантливых авторов, их профессиональному росту, выявляет новые интересные имена.

В 2018 году в рамках выставки состоится конкурс работ в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно–прикладное искусство, фотография, видеоарт.

Выставка будет работать до 18 марта.

Комментарии

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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