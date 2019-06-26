В Мурманске откроется выставка живописи и графики Николая Морозова

28 июня в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки живописных произведений Николая Михайловича Морозова. Экспозиция посвящена 90-летию со дня рождения художника.

Творческое наследие Николая Морозова включает сотни произведений. Главная тема – Север. Начало творческого пути Морозова отмечено созданием масштабных панорам Заполярья, написанных лаконично и обобщенно. Любимым жанром художника всегда оставался пейзаж, с годами строй его произведений становился сложнее и выразительнее. Значительная часть работ Николая Михайловича посвящена жизни и быту коренных жителей Кольского края – саамов: оленеводов, рыбаков, охотников. Полотнам мастера свойственны живописный темперамент, широкая, динамичная манера письма. В экспозиции представлены работы разных лет.

Николай Михайлович окончил Донецкое архитектурно-художественное училище в 1950 году, спустя пять лет – студию художников Тихоокеанского флота во Владивостоке. С 1952 участвовал в выставках разного уровня: краевых, областных, региональных, всероссийских, зарубежных и персональных. Николай Морозов стоял у истоков создания Мурманской организации Союза художников. С 1961 по 1993 годы работал в художественно-производственных мастерских Художественного фонда Союза художников РСФСР в Мурманске. В 1994 году стал лауреатом премии администрации региона за достижения в области профессионального мастерства. В 1995 году получил звание «Заслуженный художник России».

Работы мастера хранятся в собраниях Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, дирекции выставок Художественного фонда РСФСР, дирекции выставок Министерства культуры РФ, в частных коллекциях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 25 августа.