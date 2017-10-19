В Мурманске откроются Дни инноваций

25-27 октября 2017 года в Мурманске состоятся IV Дни инноваций Мурманской области. Организатором мероприятия выступает правительство Мурманской области совместно с организациями инфраструктуры поддержки инновационных компаний региона.



В рамках деловой программы IV Дней инноваций Мурманской области будет организован комплекс мероприятий, направленных на поддержку и развитие инновационной системы, в том числе мастер-классы и тренинги от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций по вопросам развития криптовалютной экономики, внедрению инноваций в отрасли IT, управления инновационными проектами и развития мобильных технологий.



Приглашаются начинающие и действующие инноваторы, аспиранты, молодые ученые и разработчики к участию в мастер-классах и тренингах.



Участие в мероприятиях бесплатное, по предварительной записи.



Подробную информацию по вопросам участия в мероприятиях дней инноваций можно получить в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области по телефону: (8152) 486-434, e-mail: belkina@gov-murman.ru, контактное лицо - Белкина Ольга Андреевна.