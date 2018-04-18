В Мурманске откроются научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития»

19 апреля в 10.00 состоится торжественное открытие Мурманских научных чтений «Кольский Север: история освоения и развития» на базе Мурманского областного краеведческого музея, посвященных 80-летию образования Мурманской области.



Планируется рассмотреть и обсудить следующие темы:



- специфика экономического, социально-политического, религиозного и культурного развития арктических территорий;

- Мурманский транспортный узел - ключевое звено в обеспечении геополитических интересов России на севере Европы и в Арктике;

- природное и культурное наследие Кольского Севера;

- Кольский край в системе международных отношений;

- фактор личности в изучении и освоении Кольского Заполярья;

- освоение Арктики и Северного морского пути. История и современность;

- военный форпост России на Севере;

- история становления и развития промышленности на Кольском Севере.

К участию в чтениях приглашены ведущие историки России, специалисты научно-исследовательских центров, институтов, учебных заведений, учреждений культуры и искусства: Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Геологического института КНЦ РАН, Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и других.



На мероприятии выступят с докладами 27 участников. Во время проведения чтений участников ожидает культурная программа, включающая посещение выставок и экспозиций Мурманского областного краеведческого музея.



Материалы чтений будут опубликованы в виде сборника.