В Мурманске открылась конференция по образовательному туризму

Сегодня в Мурманске впервые состоялась городская конференция «Горизонты открытий и познаний», посвящённая 100-летию развития детского туризма. Более 150 школьников города представили творческие «визитные карточки» своих команд, принявших участие в туристических, краеведческих, экологических и военно-патриотических экспедициях по городам Мурманской области и страны.

– Мурманск – один из немногих муниципалитетов области, где есть свой Центр детского и юношеского туризма, на базе которого занимаются 600 детей. Каждое лето школьники отправляются в экспедиции по Мурманской области, совершают экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, Москву, по «Золотому кольцу России», посещают образовательно-культурные центры. Свои знания ребята реализуют во время олимпиад, практических конференций, – рассказала начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

– Детский туризм – одно из самых ярких и интересных направлений в мурманском образовании, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Участвуя в туристических походах, школьники приобретают самое главное – знания, которые имеют практический характер.

Участники конференции рассказали о туристических маршрутах по природным, культурным и историческим местам, представили исследовательские работы в области туризма и экологии, познакомили слушателей с памятниками, обелисками и малоизвестными фактами и материалами, связанными с военными событиями на Кольском полуострове.

– В любой экспедиции очень важна воспитательная составляющая, – подчеркнула депутат Совета депутатов города Мурманска, директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова. – Ученики нашей школы занимаются туризмом уже 28 лет. Они провели огромное количество исследований, побывали во всех уголках Кольского края.