В Мурманске открылась мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Сивко

Над её созданием трудился мурманский скульптор Александр Арсентьев, автор многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе и многие другие.

– Городские власти продолжают реализацию программы по обновлению памятных досок, посвященных героям Великой Отечественной войны, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Наша главная задача – сохранить память о людях, защищавших нашу Родину от фашистских захватчиков.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городских властей, Почетные граждане города-героя, руководители поисковых организаций, юные мурманчане. После официальных речей к подножью мемориальной доски возложили цветы.

– Важно, что в сегодняшнем торжестве принимают участие школьники, ведь именно им строить будущее нашего города, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Работа над обновлением мемориальных досок будет продолжена. Уже создан макет памятного знака Зое Космодемьянской, в планах обновление досок с именами Юрия Гагарина и Александра Подстаницкого. Кроме того, в этом году прорабатывается вопрос об организации зеленой зоны и установке бюста Александра Шабалина.