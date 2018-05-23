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Мурманская область. Арктика23.05.18 13:07

В Мурманске открылась международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий»

Сегодня в Мурманске открылась четвёртая международная конференция «Развитие женского предпринимательства и социальных технологий». С приветствием к участникам форума обратилась губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Глава региона подчеркнула, что женское и социальное предпринимательство сегодня – «точка роста» малого и среднего бизнеса и именно женщины являются главной движущей силой социального предпринимательства. В настоящее время в России до 90% социального бизнеса и образовательных проектов – результат работы предпринимателей-женщин.

«И даже если речь идёт об иных сферах бизнеса – всё равно женщины показывают большую склонность к поиску решений, устраивающих всех партнеров, большее стремление учитывать в делах моральные принципы и этические нормы. И значительно чаще уделяют внимание социальной ответственности бизнеса», – отметила Марина Ковтун.

Губернатор рассказала о мерах, направленных на развитие бизнеса, в том числе женского. С 2012 по 2017 год в Мурманской области на эти цели было направлено более 220 млн рублей из регионального и порядка 366 млн рублей из федерального бюджетов. Финансовую поддержку получили более 1400 предпринимателей.

«Если два года назад мы говорили о первых «пилотных» практиках, то сейчас развитие конкуренции в социальной сфере – приоритетная задача федерального масштаба», – подчеркнула Марина Ковтун и напомнила про апрельское заседание Госсовета под председательством Президента России, на котором особое внимание было уделено социально значимым рынкам.

Губернатор отметила, что в нашем регионе эти рынки в последние годы стали заметно более конкурентными и открытыми для частного сектора. Мурманская область на федеральном уровне неоднократно оказывалась в числе лидеров по доступу негосударственных организаций на рынок социальных услуг.

Особо губернатор поприветствовала партнёров из Финляндии и Норвегии, отметив, что встреча женщин-предпринимателей Заполярья приобретает международное измерение, а это вполне логично: развитие женского бизнеса и социальных технологий – мировой тренд.

В конференции принимают участие более 120 человек. В центре внимания – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт и форматы поддержки малого и среднего бизнеса в Финляндии и в Мурманской области, истории успеха и опыт женщин-предпринимателей Мурманской области. Во время конференции организована интерактивная площадка «Арктика с любовью», на которой женщины-предприниматели представили свои творческие работы.

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