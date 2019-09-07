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Мурманская область. Арктика07.09.19 08:00

В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»

В Мурманске на базе филиала интеллект-центра на улице Шабалина, 59 открылась первая в регионе модельная библиотека – современное многофункциональное культурное пространство нового поколения.

Это первая не только в Мурманской области, но и во всей стране модельная библиотека, созданная в рамках национального проекта «Культура». В её открытии принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

Читателями библиотеки являются более четырёх тысяч мурманчан, число посещений – свыше 27 тысяч раз в год. В 2019 году она вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление средств из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Пять миллионов рублей были направлены на модернизацию пространства, закупку мебели и оборудования. Администрация Мурманска профинансировала ремонт фасада, внутренних помещений и обновление библиотечного фонда.

В библиотеке нового поколения несколько функциональных зон: чиллаут-зона для общения и работы с ресурсами; зона коворкинга; современный зал выдачи литературы для всех посетителей, в том числе с ограничениями здоровья опорно-двигательного аппарата; зона социальной адаптации и реабилитации, в которой организованы творческие мастерские; лекционный зал; выставочная и справочная зоны.

Библиотека оснащена самым современным мультимедийным оборудованием: проектором, шлемом виртуальной реальности, графическими планшетами, мультстудией, экшн-видеокамерами, аудиосистемой, световым столом для рисования песком и акваанимации, экосенсорным столом и многим другим.

Переоснащение библиотеки по модельному стандарту призвано сделать её современной площадкой для равного доступа горожан к качественным информационным ресурсам, пространством неформального общения, местом реализации запросов людей на участие в общественной жизни.

Открывая библиотеку, министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что новый стандарт библиотеки как в первую очередь общественного пространства призван вернуть людям радость живого общения.

«Поскольку министерство культуры России отвечает за библиотечное дело в стране, мы давно думали, как придать новый импульс, новую жизнь нашим библиотекам. Конечно, как книгохранилища и пункты выдачи книг они уже почти не работают, необходимо наполнять библиотеки новыми смыслами, иначе они неизбежно будут закрываться. Поэтому несколько лет назад мы разработали так называемую модель библиотеки нового типа, которая бы стала новой точкой интеллектуального общения. Куда бы приходили люди после работы, после школы – «третий дом», интеллектуальный клуб. По этому стандарту во многих регионах появились новые библиотеки, и они стали настолько успешными и популярными, что нам удалось включить эту позицию в национальный проект. И в рамках нацпроекта мы уже финансируем регионам преобразование муниципальных библиотек в модельные библиотеки нового типа. Мы счастливы видеть, что в Мурманске уже в этом году – в первый год реализации нацпроекта – появилась первая в стране библиотека, созданная в его рамках, по новому единому федеральному стандарту. Таких библиотек в ближайшее время будет открыто ещё три, в следующем году три или четыре, ну и дальше уже по заявкам области», – сообщил министр.

В рамках нацпроекта «Культура» сегодня в Апатитах открылся виртуальный концертный зал, подключённый к единой федеральной базе концертов и Московской филармонии. В зале можно будет в отличном качестве посмотреть любой из огромного множества концертов и спектаклей, проходящих в России, как в записи, так и в режиме реального времени.

На очереди – открытие детской модельной библиотеки в Первомайском округе Мурманска и взрослой в Гаджиево. В ближайших планах – создание областного Центра культурного развития, ориентированного, в первую очередь, на современное искусство.

 

 

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