«Почта России» задержала крупную партию «серой почты» от коллекторовХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.08.17 12:31

В Мурманске открылась выставка «Земля Кольская»

4 августа в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира, в Выставочном зале города Мурманска открылась выставка «Земля Кольская». В торжественном открытии приняли участие представители учреждений культуры города Мурманска, поклонники творчества северных художников, представители ГОБУ «Центра народов Севера».

На выставке представлены живописные и графические работы, посвященные жизни Кольского полуострова. Авторами работ являются знаменитые художники нашего края: Николай Морозов, Михаил Кирин, Анатолий Сергиенко, Владимир Кумашов, Татьяна Шорохова.

Открытием выставка стала впервые представленная «Галерея портретов саамского народа», выполненная Валерием Шабаткиным.

Второй составляющей экспозиции стала выставка гравюр Михаила Кирина – первого члена Союза художников на Кольском полуострове. Особой любовью наполнены его работы, посвященные Успенкой церкви в селе Варзуга.

Также на выставке были представлены картины Татьяны Шороховой из цикла «Я на Севере живу».

Организатор мероприятия – Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 278 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Виталина
07.08.17 13:44
30% пенсионеров - это не есть хорошо для Мурманской области. Что старики делают в условиях Крайнего Севера? Ведь своих огородов фактически нет, гулять негде - сидят и телик смотрят?
Комментарий к новости:Каждый третий житель Мурманской области - пенсионер
Игорь
07.08.17 12:05
При 80% и более поддержке Путина населением страны вообще партийной системы не нужно. Один царь, один - народ, одна - страна. А лодырей из Думы разогнать!!!
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
KomRad
07.08.17 11:12
Политический зуд у Жирика - то за многопартийность боролся, теперь - за двухпартийность. Пусть ещё подумает, глядишь, до однопартийной системы созреет. А то он на запад кивает, а в Китае одна партия
Комментарий к новости:Идеи двухпартийной политической системы бродят по России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Мурманск. Городские хроники». Специальный репортаж (12+)20:15«Международные новости». Информационная программа20:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро просел почти на 85 копеек, доллара - почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика