В Мурманске открылась выставка «Земля Кольская»
4 августа в рамках мероприятий, посвященных празднованию Международного дня коренных народов мира, в Выставочном зале города Мурманска открылась выставка «Земля Кольская». В торжественном открытии приняли участие представители учреждений культуры города Мурманска, поклонники творчества северных художников, представители ГОБУ «Центра народов Севера».
На выставке представлены живописные и графические работы, посвященные жизни Кольского полуострова. Авторами работ являются знаменитые художники нашего края: Николай Морозов, Михаил Кирин, Анатолий Сергиенко, Владимир Кумашов, Татьяна Шорохова.
Открытием выставка стала впервые представленная «Галерея портретов саамского народа», выполненная Валерием Шабаткиным.
Второй составляющей экспозиции стала выставка гравюр Михаила Кирина – первого члена Союза художников на Кольском полуострове. Особой любовью наполнены его работы, посвященные Успенкой церкви в селе Варзуга.
Также на выставке были представлены картины Татьяны Шороховой из цикла «Я на Севере живу».
Организатор мероприятия – Фонд сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга».