Сегодня в Мурманске открылась XVIII международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий. Также в церемонии участвовали министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов и президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер.

Обращаясь к участникам и гостям выставки от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что рыбная отрасль России обладает большим потенциалом для роста. Сегодня российские рыбаки способны обеспечить наше население рыбой на 100%.

«Для этого многое делается, и еще много предстоит сделать. Ряд предприятий, в том числе мурманских, уже приступили к строительству новых судов на отечественных верфях. В этом году нас ожидает большая работа по закреплению долей квот пользователям на новый исторический период 15 лет. Конечно, бизнесу необходимы площадки для обсуждения всех вопросов, которые волнуют отрасль. Такой площадкой на протяжении многих лет по праву является выставка «Море. Ресурсы. Технологии», проводимая в Мурманске», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора ознакомился с экспозицией выставки. На выставочных стендах участники демонстрируют новые технические и технологические решения в сфере судоремонта, снабжения и оснащения судов и заводов, систем мониторинга и связи.

В рамках деловых мероприятий выставки на рассмотрение представлен круг вопросов, посвященных инвестиционным возможностям в сфере переработки неквотируемых водных биоресурсов, правовому регулированию рыбопромышленного комплекса, обновлению океанического и прибрежного флота.

Ключевым мероприятием выставки станет проведение V международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики и перспективы», которая откроется в Мурманске завтра, 14 марта.