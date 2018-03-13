На выборы подвезут на автобусахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Право на капитальный ремонт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.03.18 15:42

В Мурманске открылась XVIII международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии»

Сегодня в Мурманске открылась XVIII международная рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии». В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель губернатора Григорий Стратий. Также в церемонии участвовали министр рыбного и сельского хозяйства Андрей Иванов и президент Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергей Веллер.

Обращаясь к участникам и гостям выставки от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что рыбная отрасль России обладает большим потенциалом для роста. Сегодня российские рыбаки способны обеспечить наше население рыбой на 100%.

«Для этого многое делается, и еще много предстоит сделать. Ряд предприятий, в том числе мурманских, уже приступили к строительству новых судов на отечественных верфях. В этом году нас ожидает большая работа по закреплению долей квот пользователям на новый исторический период 15 лет. Конечно, бизнесу необходимы площадки для обсуждения всех вопросов, которые волнуют отрасль. Такой площадкой на протяжении многих лет по праву является выставка «Море. Ресурсы. Технологии», проводимая в Мурманске», – подчеркнул Григорий Стратий.

Заместитель губернатора ознакомился с экспозицией выставки. На выставочных стендах участники демонстрируют новые технические и технологические решения в сфере судоремонта, снабжения и оснащения судов и заводов, систем мониторинга и связи.

В рамках деловых мероприятий выставки на рассмотрение представлен круг вопросов, посвященных инвестиционным возможностям в сфере переработки неквотируемых водных биоресурсов, правовому регулированию рыбопромышленного комплекса, обновлению океанического и прибрежного флота.

Ключевым мероприятием выставки станет проведение V международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики и перспективы», которая откроется в Мурманске завтра, 14 марта.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 535 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль в начале дня стабилен к доллару и евро-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика