В Мурманске открыли центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес»

Сегодня в Мурманске состоялось открытие центра «Мой бизнес» – площадки, где действующие предприниматели и северяне, только планирующие открыть свой бизнес, смогут получить все необходимые для начала и ведения своего дела услуги по принципу «одного окна». В основе концепции – сервисная модель: работа центра выстроена так, чтобы предприниматели могли комфортно, просто и быстро получать услуги и поддержку. Здесь предпринимателям готовы предоставить различные консультации, переговорные, конференц-залы и зону коворкинга.

Как подчеркнул глава региона Андрей Чибис, для развития Мурманской области принципиально важно создать среду для культивирования бизнес-проектов.

«Мурманская область будет поддерживать все предпринимательские проекты, потому что нам важен предприимчивый человек, важно появление новых, интересных проектов. Ведение бизнеса на Севере связано со многими сложностями. Совместно с федеральным правительством мы сегодня занимаемся вопросом сокращения издержек для нашего бизнеса. Только в этом году на поддержку малого и среднего предпринимательства регион направил свыше 350 млн рублей, и мы будем расширять эту поддержку», – отметил Андрей Чибис.

Под брендом центра «Мой бизнес» будут работать организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Фонд развития малого и среднего предпринимательства, региональный инновационный бизнес-инкубатор и Центр молодежного инновационного творчества. Кроме того, для вовлечения инноваторов в предпринимательскую деятельность и создания новых высокотехнологичных производств в центре будет организовано рабочее место представителя Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) в Мурманской области. Объединит площадка центра и ключевые сообщества предпринимателей. Свои представители здесь будут у Торгово-промышленной палаты Мурманской области, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России», Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Соглашение о многостороннем сотрудничестве между правительством области и бизнес-объединениями было подписано сегодня на площадке центра «Мой бизнес».