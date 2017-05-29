В Мурманске открыли мемориальную доску легендарному капитану, почётному жителю Мурманской области Михаилу Гансовичу Каску

Табличку установили на здании Мурманского морского пароходства по адресу: ул. Коминтерна, 15. Место установки доски выбрано не только потому, что капитан Каск практически 40 лет работал в ММП, он с начала 1960-х годов и до последнего дня проживал в жилой части этого дома.

Такое нерядовое событие собрало у здания компании почётных гостей, официальных лиц, родственников и друзей Михаила Гансовича Каска. На церемонии выступили: заместитель губернатора Мурманской области А. Векшин, генеральный директор ОАО «ММП» А.М. Медведев, заместитель генерального директора - директор по судоходству А. Глазунов, племянница М.Г. Каска - М. Алексеева.

Михаил Гансович ушёл из жизни год назад 27 мая 2016 года на 95-м году жизни. Этот человек прожил долгую, счастливую и насыщенную жизнь, полную профессиональных свершений, настоящего морского героизма и подвигов.

На флоте Каск прошёл путь от ученика матроса до капитана крупного пассажирского лайнера. Он был пассажирским помощником капитана на пароходе «Ястреб», 3-м помощником на п/х «Софья Перовская», капитаном пароходов «Тулома», «Сосновец», «Державин», «Тбилиси». В 1959-м году он заочно окончил Мурманское мореходное училище, где учился на штурмана дальнего плавания. С марта 1960 года и до конца своей работы в компании, Михаил Гансович был капитаном на пассажирском теплоходе «Вацлав Воровский». А 23 июля 1985 года он навсегда оставил мостик судна в связи с уходом на пенсию, передав теплоход своим ученикам.

Именно мастерство капитана Каска сделало славу его теплоходу. С его участием «Вацлав Воровский» стал первым пассажирским судном пароходства, которое в 1967 году доставило туристов на Землю Франца Иосифа. Всего под командованием Каска было совершено 4-ре подобных рейса. Позже эстафету арктических круизов переняли другие суда компании.

За безупречную и грамотную работу Каск был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Несколько лет назад Каску было присвоено звание «Почётный гражданин Мурманской области». Он заслуженно был признан «Лучшим капитаном ММФ». Среди его учеников немало людей, составляющих «золотой фонд» морского флота и Мурманского морского пароходства, добившихся заметных высот в своем деле. За высокие достижения в государственной и производственной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей на Крайнем Севере, большой личный вклад в развитие региона Михаилу Гансовичу Каску в 2012 году было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Мурманской области».

«Мы гордимся тем, что в нашей компании работали и работают люди, которые достигают таких жизненных высот. Для Мурманского морского пароходства – это честь, что Михаил Гансович был нашим капитаном», - сказал генеральный директор ОАО «ММП» А.М. Медведев. – 25 лет капитан Каск простоял на мостике теплохода «Вацлав Воровский». За эти годы судном было перевезено более миллиона пассажиров. В любые погодные условия теплоход доставлял людей в портопункты Кольского полуострова и на побережье Белого моря. За годы трудовой деятельности М.Г. Каск воспитал из младших штурманов двенадцать капитанов дальнего плавания».