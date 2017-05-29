В Полярном полицейские изъяли из двух гаражей «экспозиции» оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войныМурманск без людей – прогноз футуролога Лиама Янга
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.05.17 11:15

В Мурманске открыли мемориальную доску легендарному капитану, почётному жителю Мурманской области Михаилу Гансовичу Каску

Табличку установили на здании Мурманского морского пароходства по адресу: ул. Коминтерна, 15. Место установки доски выбрано не только потому, что капитан Каск практически 40 лет работал в ММП, он с начала 1960-х годов и до последнего дня проживал в жилой части этого дома.

Такое нерядовое событие собрало у здания компании почётных гостей, официальных лиц, родственников и друзей Михаила Гансовича Каска. На церемонии выступили: заместитель губернатора Мурманской области А. Векшин, генеральный директор ОАО «ММП» А.М. Медведев, заместитель генерального директора - директор по судоходству А. Глазунов, племянница М.Г. Каска - М. Алексеева.

Михаил Гансович ушёл из жизни год назад 27 мая 2016 года на 95-м году жизни. Этот человек прожил долгую, счастливую и насыщенную жизнь, полную профессиональных свершений, настоящего морского героизма и подвигов.

На флоте Каск прошёл путь от ученика матроса до капитана крупного пассажирского лайнера. Он был пассажирским помощником капитана на пароходе «Ястреб», 3-м помощником на п/х «Софья Перовская», капитаном пароходов  «Тулома», «Сосновец», «Державин», «Тбилиси». В 1959-м году он заочно окончил Мурманское мореходное училище, где учился на штурмана дальнего плавания. С марта 1960 года и до конца своей работы в компании, Михаил Гансович был капитаном на пассажирском теплоходе «Вацлав Воровский». А 23 июля 1985 года он навсегда оставил мостик судна в связи с уходом на пенсию, передав теплоход своим ученикам.

Именно мастерство капитана Каска сделало славу его теплоходу. С его участием «Вацлав Воровский» стал первым пассажирским судном пароходства, которое в 1967 году доставило туристов на Землю Франца Иосифа. Всего под командованием Каска было совершено 4-ре подобных рейса.  Позже эстафету арктических круизов переняли другие суда компании.

За безупречную и грамотную работу Каск был награжден орденом «Знак Почета», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Несколько лет назад Каску было присвоено звание «Почётный гражданин Мурманской области».  Он заслуженно был признан «Лучшим капитаном ММФ». Среди его учеников немало людей, составляющих «золотой фонд» морского флота и Мурманского морского пароходства, добившихся заметных высот в своем деле. За высокие достижения в государственной и производственной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей на Крайнем Севере, большой личный вклад в развитие региона Михаилу Гансовичу Каску в 2012 году было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Мурманской области».

 «Мы гордимся тем, что в нашей компании работали и работают люди, которые достигают таких жизненных высот. Для Мурманского морского пароходства – это честь, что Михаил Гансович был нашим капитаном», - сказал генеральный директор ОАО «ММП» А.М. Медведев. – 25 лет капитан Каск простоял на мостике теплохода «Вацлав Воровский». За эти годы судном было перевезено более миллиона пассажиров. В любые погодные условия теплоход доставлял людей в портопункты Кольского полуострова и на побережье Белого моря. За годы трудовой деятельности М.Г. Каск воспитал из младших штурманов двенадцать капитанов дальнего плавания».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 195 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:00«Умка». Детская программа (6+)18:40«Урок на всю жизнь». Документальный фильм (12+)19:30Новости. Информационная программа.20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 30 копеек, доллара – почти на 5 копеекНефть дешевеет – рубль слабеет-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублейВ Мурманске состоялась вторая региональная энергетическая инвестиционная конференция-PRO ЖКХВ Мончегорске совокупная плата граждан за коммунальные услуги снизится в среднем на 4% - Владимир ГубинскийТарифная закавыка и протекающая крыша-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения