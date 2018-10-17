В Мурманске открыли мемориальную доску поэту Виктору Тимофееву

На фасаде интеллект-центра на Маклакова, 45 в Мурманске возвышается мемориальная доска поэту и писателю Виктору Тимофееву. Его вклад в литературу трудно переоценить, стихи, посвященные Заполярному краю, который стал родным для харьковчанина, знают и любят горожане с самого детства.

На торжественное открытие памятного знака прибыла вдова поэта Валентина Тимофеева, верная спутница и муза Виктора Леонтьевича. Она с трудом пытается справиться со слезами и волнением во время церемонии, ведь только ей достоверно известно, как на самом деле зарождались стихи, и как творчество привело к успеху ее супруга, который стал членом Союза писателей и почетным гражданином города Мурманска.