Мурманская область. Арктика17.10.18 16:36
В Мурманске открыли мемориальную доску поэту Виктору Тимофееву
На фасаде интеллект-центра на Маклакова, 45 в Мурманске возвышается мемориальная доска поэту и писателю Виктору Тимофееву. Его вклад в литературу трудно переоценить, стихи, посвященные Заполярному краю, который стал родным для харьковчанина, знают и любят горожане с самого детства.
На торжественное открытие памятного знака прибыла вдова поэта Валентина Тимофеева, верная спутница и муза Виктора Леонтьевича. Она с трудом пытается справиться со слезами и волнением во время церемонии, ведь только ей достоверно известно, как на самом деле зарождались стихи, и как творчество привело к успеху ее супруга, который стал членом Союза писателей и почетным гражданином города Мурманска.
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