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Мурманская область. Арктика07.06.17 12:54

В Мурманске открыли сезон фонтанов

В заполярной столице идёт подготовка парков и скверов к летнему сезону. Самое долгожданное событие – открытие городских фонтанов. Одним из первых включили фонтан в сквере на ул. Ленинградской.

– Специалисты сняли с обеих чаш зимнее утепление, расконсервировали электрооборудование и насосы, установили новые фильтры системы очистки воды, – рассказала заместитель директора муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Наталья Павлюк.

Обновленные фонтаны в сквере на Ленинградской открылись в 2015 году. Архитекторы и проектировщики изучили архивы и с учетом современных материалов и технологий воссоздали гидротехнические сооружения, сохранив их исторический облик.

Сам сквер тоже был полностью реконструирован. Дорожки выложили брусчаткой, обновили монумент Жертвам интервенции, установили сценическую площадку, которая стала универсальной площадкой для выступлений. Сегодня парк пользуется большой популярностью у мурманчан.

Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» готовят к т`плому сезону и остальные зеленые зоны города: приводят в порядок зеленые насаждения, чистят и красят памятники, моют малые архитектурные формы. Началась высадка цветов, которые будут радовать мурманчан и гостей города все лето.

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