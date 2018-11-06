Сегодня в Мурманске открылся форум для молодых предпринимателей «Я в деле». Форум проводится в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». Приветствуя участников форума от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона Ольга Кузнецова отметила, что Мурманская область уже пятый год по инициативе губернатора участвует в программе Росмолодежи «Ты – предприниматель», и за это время в ней приняли участие около четырех тысяч молодых людей. Создано и успешно работают 115 компаний.

«Президент Владимир Путин поставил амбициозную задачу увеличить долю малого бизнеса в ВВП страны с 22 до 30%. В нашем регионе приняты все меры финансовой поддержки, которые есть на федеральном уровне. Мурманская область – один из немногих регионов, сохранивших грантовую поддержку для начинающих предпринимателей. Ожидается, что в рамках нацпроекта объем финансирования всех видов поддержки будет увеличен кратно. Думаю, что наш Дом предпринимателей должен стать для вас «вторым домом» – именно там вы сможете узнать о видах поддержки, которые у нас есть», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Форум собрал более 500 действующих и начинающих предпринимателей в возрасте от 16 до 30 лет. В программе – семинары, обучающие кейсы, практикумы и мастер-классы, посвященные актуальным вопросам организации своего дела.

В качестве оператора федеральной программы «Ты – предприниматель» и организатора форума «Я в деле» в нашем регионе выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства.