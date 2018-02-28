В Мурманске открылся медицинский конгресс «Северное сияние»

Начал свою работу традиционный медицинский конгресс «Северное сияние», который в седьмой раз собрал врачей Мурманской области для обсуждения актуальных вопросов здравоохранения.

Открывая работу конгресса, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова отметила важность данного мероприятия как площадки для обмена опытом с целью повышения профессионального уровня медицинских работников региона.

В течение двух дней, 28 февраля и 1 марта, будет проходить общение врачей практически всех клинических специальностей с представителями медицинской науки. Лекции для медиков региона прочтут представители ведущих высших медицинских образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов и учреждений здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Врачи не только зададут наиболее актуальные вопросы лекторам, но и представят свои доклады.

Обучающее мероприятие проходит в нескольких тематических секциях, в рамках которых предстоит обсуждение актуальных вопросов пульмонологии, кардиологии, инфекционных заболеваний, эндокринологии, гастроэнтерологии, неонатологии и педиатрии, лабораторной диагностики, управления сестринской деятельностью, а также акушерства и гинекологии.

Седьмой медицинский конгресс «Северное сияние» продолжит свою работу завтра, 1 марта, с 10 часов.