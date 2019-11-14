В Мурманске открылся новый временный офис Генерального консульства Королевства Норвегия

Консульское ведомство северной страны заняло помещение в доме 25 на улице Тарана. По словам генерального консула Королевства Норвегия в Мурманске Эрика Сведала, это временный адрес, через несколько лет в городе-герое для консульства будет возведено отдельно стоящее здание.

В торжественном мероприятии приняла участие вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева. Она тепло поздравила сотрудников Генерального консульства с открытием нового временного помещения и выразила надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие:

- Считаем важным, что, не смотря на всевозможные запреты и санкции, наши страны продолжают сотрудничество на различных уровнях. Особо выделяем необходимость поддержки именно народной дипломатии. Люди по обе стороны границы хотят быть вместе, дружить, жить в мире. Мы надеемся, что уровень нашего взаимодействия будет поддерживаться и развиваться. Пусть это помещение будет комфортным и уютным для хозяев, гостей из Норвегии и для тех россиян, кто хотел бы поближе познакомиться с соседней страной. Пусть здесь откроются новые возможности для укрепления наших отношений.