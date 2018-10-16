В Мурманске открылся обновленный сквер у Морского вокзала

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия обновленного сквера у Морского вокзала. В ней приняли участие генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, временно исполняющая полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова, ветераны и работники Мурманского морского торгового порта, воспитанники гимназии № 8 г. Мурманска.

На протяжении нескольких месяцев под руководством специалистов АО «ММТП» проходили работы по благоустройству сквера. Проектные решения, реализованные специалистами предприятия и его партнерами, включают в себя создание экологической тропы из неокантованного камня, высадку более сотни саженцев деревьев и кустарников различных сортов из специализированных питомников, установку скамеек, цветочных вазонов, наружного освещения и прочих архитектурных форм.

«Нам очень приятно, что мы в очередной раз вложили свою частичку в благоустройство нашего города, нашего портового ансамбля, как мы его называем. Потому что здесь есть морвокзал, есть музей, есть памятник погибшим портовикам в годы Великой Отечественной войны. И я считаю, что это визитная карточка морской составляющей Мурманска, и она должна становится все более комфортной для жителей», - отметил генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько.

Отправной точкой для реализации проекта стало Соглашение о социально - экономическом сотрудничестве, заключенное в текущем году между градообразующим предприятием и Администрацией города Мурманска. Тесное взаимодействие муниципальных властей с АО «ММТП» приносит видимые результаты и является примером координации усилий для успешной реализации программ развития самого большого заполярного города в мире.

«Отрадно, что знакомство с городом туристы, прибывающие на круизных лайнерах, начнут с этой его части, которая стала такой уютной и благоустроенной благодаря усилиям Мурманского морского торгового порта», - отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Проект по обновлению сквера является вторым этапом благоустройства территории у Морского вокзала г. Мурманска. Новый сквер стал частью единого архитектурного ансамбля вместе со «Сквером портовиков», который был построен в 2015 году силами Мурманского морского торгового порта в честь своего векового юбилея.

«Торговый порт заложил основы нашего города. С него началось строительство Мурманска. Приятно видеть, что вот уже больше века город продолжает развиваться, в том числе благодаря градообразующему предприятию. Взаимоотношения АО «ММТП» и Администрации города Мурманск являются примером отличного взаимодействия бизнеса и власти, которое идет на благо жителям города», - сказала временно исполняющая полномочия главы муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.