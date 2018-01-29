В Мурманске открылся Региональный центр Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина

Сегодня в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке состоялось торжественное открытие Регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

Открытие состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Мурманский Региональный центр является 34-м региональным центром Президентской библиотеки в России. В качестве одного из приоритетных направлений деятельности Регионального центра определена Арктическая стратегия России. Важнейшей задачей центра станет оцифровка уникальных и особо ценных краеведческих изданий, совместная работа с областными музеями и государственным архивом Мурманской области. В рамках сотрудничества в фонд Президентской библиотеки уже переданы около тысячи цифровых копий документов о Кольском крае.

Открытие центра – следующий шаг в интеграции нашего края в общероссийское информационное пространство, подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

«Совершенно особое значение имеет то, что одним из приоритетов работы Центра обозначена Арктическая стратегия России. И не только потому, что в фондах областной научной библиотеки хранятся уникальные материалы по истории арктического мореплавания. Прежде всего, это признание статуса Мурманской области как центра Арктической зоны России, опорной базы реализации государственной арктической политики», – сказала Марина Ковтун.

Впереди ещё один важный шаг – создание электронных читальных залов в городах и поселках Мурманской области, чтобы ресурсами Президентской библиотеки мог воспользоваться любой житель нашего региона. При организационной и методической поддержке Регионального центра планируется открыть 10 удаленных читальных залов на базе общедоступных библиотек ЗАТО Александровска, городов Кандалакши, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь, Мочегорска, Оленегорска, Колы, Ревды и Печенги. Сейчас два виртуальных читальных зала Президентской библиотеки уже действуют в Апатитах и Североморске.

Глава региона Марина Ковтун поблагодарила руководство Президентской библиотеки имени Ельцина в лице присутствующего на мероприятии зампредседателя Учёного совета библиотеки Павла Фёдорова, сотрудников Мурманской государственной областной научной библиотеки – за гигантский кропотливый труд, который будет продолжен.