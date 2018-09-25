В Мурманске открылся семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России»

Сегодня в Мурманске начал работу VII информационный рабочий семинар «Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России». Приветствуя участников мероприятия от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что правительство Мурманской области высоко оценивает работу, проведённую Госкорпорацией «Росатом» по ликвидации ядерного наследия в нашем регионе: «Эта работа является уникальным примером международного партнёрства, направленного на обеспечение глобальной ядерной безопасности, улучшение состояния окружающей среды Арктики. Во взаимодействии с иностранными партнёрами реализован и реализуется ряд уникальных проектов в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности», – подчеркнул он.

Это проект по созданию системы обращения с отработавшим ядерным топливом и его транспортировкой в губе Андреева, создание в Сайда-Губе комплекса по хранению реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок, выгрузка ядерного топлива из атомных подводных лодок в Гремихе и усовершенствование системы радиационного мониторинга и аварийного реагирования в Мурманской области.

Опыт проделанной совместной работы показал, что для специалистов-атомщиков нет нерешаемых задач и проблем, но без международной финансовой, технической, технологической и научной помощи ликвидация накопившегося десятилетиями ядерного наследия в Мурманской области происходила бы значительно медленнее.

Семинар открывает серию мероприятий в рамках XI Регионального общественного форума-диалога «Сотрудничество для устойчивого развития Арктики». В работе семинара принимают участие специалисты по ядерной и радиационной безопасности из России, Норвегии, Финляндии и Швеции, представители общественных и экологических организаций, а также молодежи и студентов Мурманской области.

Организаторы семинара – Госкорпорация «Росатом», общественный совет Госкорпорации «Росатом», экологическое объединение «Беллона».