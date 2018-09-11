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Мурманская область. Арктика11.09.18 15:47

В Мурманске открылся сквер имени Александра Шабалина

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в церемонии открытия нового сквера на улице Шабалина. Мероприятие посетили также ветераны, учащиеся общеобразовательных школ и депутаты Совета депутатов города Мурманска.

Для благоустройства эта общественная территория была выбрана с помощью рейтингового голосования в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в марте этого года. Тогда за дизайн-проект проголосовало более 50 тысяч мурманчан.

С инициативой благоустройства территории возле дома № 31 по улице Шабалина выступили ребята из мурманской общеобразовательной школы № 31 — члены отряда всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В школе много лет действует музей боевой славы дважды Героя Советского Союза Александра Осиповича Шабалина, увековечивший боевой путь краснофлотца. Как рассказывают юнармейцы, молодые люди давно мечтали о том, чтобы в их микрорайоне была обустроена площадка для торжественных построений и встреч с ветеранами. Сегодня это стало возможно благодаря сотрудничеству и взаимопониманию жителей и администрации города Мурманска.

Сквер разделен на три зоны: мемориальную, зону отдыха и парковку. В центре мемориальной зоны расположен бюст дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина на пьедестале.

— Этот день наверняка войдёт в историю столицы Заполярья как день открытия сквера имени Александра Шабалина. Я очень признательна тем, кто 18 марта 2018 года выразил свою гражданскую позицию и проголосовал за этот сквер. Теперь в нашем микрорайоне появилось еще одно комфортное и уютное место, — поделилась депутат Совета депутатов города Мурманска Любовь Малыгина.

— Мурманчане всегда с уважением относились к североморцам. В городе это уже второй сквер имени дважды Героя Советского Союза. Первый находится в северной части нашего города и посвящен летчику Борису Сафонову, — рассказал Андрей Сысоев. — Я благодарен всем, кто принимал участие в создании этого комплекса. Но на этом наша работа не закончится — в ходе строительства появилось несколько предложений, одно из которых — построить рядом детскую площадку, чтобы жители микрорайона могли  приходить сюда семьями.

При проектировании зоны отдыха были учтены предложения и пожелания жителей города — сохранена березовая роща и другие деревья.

— Каждый сквер, парк или аллея — это праздник для мурманчан. Теперь самое главное, чтобы жители и гости города бережно относились к зонам отдыха, не портили скамейки и урны, не выгуливали собак, не ломали ветки деревьев.

Ведь все это делается для комфорта северян, — отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Уже 15 сентября в рамках ежегодной акции «Зеленый рекорд» сквер пополнится саженцами морозоустойчивой рябины.

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