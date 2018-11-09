В Мурманске открылся традиционный турнир по дзюдо

Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие XXII-го турнира по дзюдо памяти Ивана Алексеевича Бородулина, полного кавалера ордена Славы, Почетного гражданина города-героя Мурманска. В торжественной церемонии открытия приняла участие глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова.

– Это традиционный турнир, который ежегодно собирает много участников со всей области, – отметила Тамара Прямикова. – Все мы знаем, что спорт – это жизнь, но помимо хорошей физической подготовки, дети, занимаясь единоборствами, учатся дисциплине, выдержке, умению проигрывать, развивают силу воли.

В соревнованиях принимают участие более 100 юных спортсменов из города и области. Турнир проходит в личном и командном зачёте.

– Мероприятие организовано на хорошем уровне, – отметил президент федерации дзюдо города Мурманска, депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Сегодня мы чтим память Ивана Алексеевича Бородулина и это очень важная патриотическая работа. Иван Алексеевич воевал на подступах к Мурманску, был отважным разведчиком, имя героя с гордостью носит 26-я мурманская школа.

Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории получают кубки, вымпелы и дипломы, также учреждены специальные призы.