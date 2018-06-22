В Мурманске открыта памятная стела легендарной разведчицеВ День памяти и скорби Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.06.18 13:09

В Мурманске открыта памятная стела легендарной разведчице

Сегодня в Первомайском округе города Мурманска состоялось открытие нового памятного знака – бронзовая скульптура Зои Космодемьянской украсила стелу в сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

– Это знаковое для города-героя событие – 8 января 1955 года  одна из улиц Мурманска была названа в честь Зои Космодемьянской, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Сегодня работа городских властей по увековечиванию памяти первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны увенчалась установкой памятной стелы.

Отлитая смоленскими мастерами бронзовая скульптура весом около 100 килограммов выполнена по эскизу художника Александра Арсентьева. Идея установить мемориальный знак в сквере принадлежит главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву.

Ежегодно в Мурманске обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

– Зона отдыха, так полюбившаяся мурманчанам за последние годы, была обновлена в 2015 году. Теперь в парке с фонтаном, спортивным и детским комплексами появился и мемориальный уголок, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Здесь уже проводятся уроки истории, патриотические мероприятия для молодежи.

К слову, это не единственное место в городе, где могут отдохнуть северяне – помимо отреставрированных за последние годы парков и скверов, этой осенью в Мурманске появится еще один – на улице Шабалина. В новом сквере установят бюст дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина на пьедестале.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовал: 221 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Volk
22.06.18 12:21
А когда депутаты пенсионную реформу будут обсуждать? Что, решили не напрягаться перед отпуском?
Комментарий к новости:В Мурманской области с 2011 года, наблюдается общий рост заболеваемости детского и взрослого населения региона
Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Мультфильмы (0+)15:05«Выйти замуж за генерала». Художественный фильм (16+)17:00«Есенин». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO ДеньгиС 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам-PRO ВалютуДоллар снижается в начале торгов-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыК приезду врачей готовимся законодательно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика