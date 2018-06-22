В Мурманске открыта памятная стела легендарной разведчице

Сегодня в Первомайском округе города Мурманска состоялось открытие нового памятного знака – бронзовая скульптура Зои Космодемьянской украсила стелу в сквере на улице, носящей имя легендарной разведчицы. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

– Это знаковое для города-героя событие – 8 января 1955 года одна из улиц Мурманска была названа в честь Зои Космодемьянской, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. – Сегодня работа городских властей по увековечиванию памяти первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны увенчалась установкой памятной стелы.

Отлитая смоленскими мастерами бронзовая скульптура весом около 100 килограммов выполнена по эскизу художника Александра Арсентьева. Идея установить мемориальный знак в сквере принадлежит главе администрации города Мурманска Андрею Сысоеву.

Ежегодно в Мурманске обновляются старые мемориальные плиты, создаются новые памятные знаки.

– Зона отдыха, так полюбившаяся мурманчанам за последние годы, была обновлена в 2015 году. Теперь в парке с фонтаном, спортивным и детским комплексами появился и мемориальный уголок, – отметил директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Здесь уже проводятся уроки истории, патриотические мероприятия для молодежи.

К слову, это не единственное место в городе, где могут отдохнуть северяне – помимо отреставрированных за последние годы парков и скверов, этой осенью в Мурманске появится еще один – на улице Шабалина. В новом сквере установят бюст дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина на пьедестале.