В Мурманске открывается фестиваль интеллектуальных игр «ЛаппиФест»

14 октября в 14.00 в центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2, фойе 2-го этажа) откроется фестиваль интеллектуальных игр «ЛаппиФест» на Кубок центра «Лапландия».



В этот субботний день обучающиеся 5-7 классов проявят эрудицию в «Своей игре», команды интеллектуалов постарше определят сильнейшего в игре «Брейн-ринг».



Пространство фестиваля – это площадка, развивающая идею активного и полезного интеллектуального отдыха для людей разных возрастных групп. На фестивале каждый найдет для себя интересное занятие: мини-турниры, настольные игры, интерактивные выставки и другие научно-познавательные мероприятия.



В течение 2017/2018 учебного года в рамках фестиваля пройдут индивидуальные и командные интеллектуальные состязания: региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата», участие в которых смогут принять обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.



Положения об интеллектуальных играх фестиваля представлены на сайте Министерства образования и науки.



Итоги конкурсных состязаний Фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, представители которой станут наиболее активными и успешными участниками фестиваля «ЛаппиФест», будет признана абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок центра «Лапландия».