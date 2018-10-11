В Мурманске открывается Фестиваль музеев Северо-Запада

12-14 октября на базе Мурманского областного краеведческого музея будет проходить Фестиваль музеев Северо-Запада.

Второй раз в Мурманске пройдет масштабное мероприятие, объединяющее музеи Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Пскова, Ивангорода, Великого Новгорода, Белозерска, Сыктывкара и Нарьян-Мара.

Мероприятие организовано Мурманским областным краеведческим музеем при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области и Правительства Мурманской области.

В течение трех дней музеи Северо-Запада представят мероприятия о традиционной народной культуре своего региона, продемонстрируют уникальные музейные предметы, поделятся опытом работы с коллегами, ответят на вопросы посетителей.

Жителей и гостей Мурманска ожидают тематические мастер-классы, среди которых мастер-класс по набойке на ткани от Национального музея Республики Коми, занятие для дошкольников и школьников проведет Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, мастер-классы по плетению кружева продемонстрируют Белозерский областной краеведческий музей и Мурманский областной художественный музей. Создать подвески из пластики – полимерной глины – по образцам средневековых украшений можно будет на площадке Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Будут представлены традиционный праздничный девичий костюм Карелии от Национального музея республики Карелия и народные пояса из собрания Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Посетители музея смогут принять участие в ненецких играх и научиться иллюстрировать сюжеты сказок. Также в фестивале примут участие муниципальные музеи Мурманской области. Для самых юных посетителей будет работать детская игровая площадка.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 октября в 12.00.

В рамках фестиваля музеев Северо-Запада 12 октября в 13.00 состоится творческая встреча с ученым-фольклористом Сергеем Старостиным (Москва). Подарком для участников фестиваля 13 октября в 19.00 (г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 3/1, Дом культуры моряков) станет спектакль «Морское сословие» по рассказам Бориса Шергина в исполнении композитора, аранжировщика, вокалиста, мультиинструменталиста Сергея Старостина и актрисы театра и кино Татьяны Бондаренко (Москва).