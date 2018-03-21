В Мурманске открывается фотовыставка «Европа в объективе»

22 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея начнёт работу выставка «Европа в объективе». Пейзажная фотоистория Сергея Чудова (Сыктывкар).

Сергей Чудов – лауреат республиканского фотоконкурса «Коми кРАЙ», сыктывкарский фотограф-путешественник. Как отмечает автор, «Европа в объективе» – это взгляд одного человека на мир через объектив фотоаппарата.

Выставка представляет собой коллекцию фотографий различных городов и памятников архитектуры, отражающих национальный колорит, а также природные красоты стран Европы.

На двадцати семи фотографиях проекта – норвежские и швейцарские пейзажи, улицы Хельсинки, соборы Флоренции и Зальцбурга, красоты Северо-Запада России.

Выставка будет работать до 29 апреля.