В Мурманске открывается клиника семейной медицины

Скоро в Мурманске состоится открытие клиники семейной медицины. Одно из основных медицинских направлений её работы - офтальмология, комплексное аппаратное лечение зрения.

В клинике установлено современное оборудование, уникальное для Мурманска и региона на сегодняшний день. Например, кератотопограф последнего поколения позволяет диагностировать сложнейшие заболевания роговицы глаза. Также есть пока единственный в нашем городе аппарат для точного, быстрого и безболезненного измерения внутриглазного давления как у детей, так и у взрослых.

Для диагностики и лечения лор-заболеваний, которыми часто страдают северяне, в клинике семейной медицины будет использоваться лор-комбайн, оснащенный эндоскопической видеосистемой. Это позволяет не только медицинскому специалисту, но и родителям маленького пациента своими глазами увидеть симптомы лор-заболевания. Также в клинике будет вести прием врач-аллерголог, можно провести аллергопробы и пройти аллерготесты широчайшего спектра действия.

В клинике будет работать аппарат экспресс-самоконтроля здоровья, позволяющий пациенту самостоятельно измерить массу тела, давление и другие показатели.

Клиника ориентирована на семейное обслуживание и на комфортное пребывание людей.