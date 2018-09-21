В Мурманске открывается Консультационный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций
Министерство экономического развития Мурманской области приглашает представителей некоммерческих организаций на открытие Консультационного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций, созданного по инициативе ведомства и Мурманского арктического государственного университета на базе молодежного центра технологического и социального предпринимательства «Коворкинг 51».
Работа центра будет осуществляться на регулярной основе (один раз в неделю в вечернее время), в том числе с использованием дистанционных технологий, что позволит оказать помощь НКО, осуществляющим свою деятельность даже в самых небольших населенных пунктах региона. Планируется привлечение узких специалистов для консультаций в сфере бухгалтерского учета, юриспруденции, проведение обзора новостей негосударственного сектора и информирование о конкурсах субсидий и грантов, иных мероприятиях.
В рамках церемонии открытия Центра планируется подписание договора о совместной деятельности между Министерством экономического развития Мурманской области и университетом, состоится обсуждение актуальных проблем в социальной сфере, а также презентация успешного опыта участия в конкурсе Фонда президентских грантов.
Консультационный центр для социально ориентированных некоммерческих организаций открывается 27 сентября в 16.00 (г.Мурманск, ул. Егорова, 15, Молодёжный центр технологического и социального предпринимательства – вход со двора).