Сегодня в Мурманске открывается международная конференция «Баренцвет – 2018». В её работе примут участие более 40 специалистов из Финляндии, Норвегии, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Владимира, представители науки из ведущих вузов региона.

Международная конференция «Баренцвет» была впервые организована при активном участии государственной ветеринарной службы Мурманской области в 2000 году. Конференция имеет богатую историю и обширную географию. Ветеринарные специалисты, научные работники профильных институтов и отраслей Баренцрегиона собирались вместе 14 раз в Норвегии (Тромсе, Халита, Харстад), Мурманске и Санкт-Петербурге. Предыдущая конференция проходила в Мурманске в сентябре 2014 года.

В рамках конференции планируется обсудить актуальные для стран Баренцрегиона вопросы: болезни рыб, оленей, бешенство плотоядных животных, рассмотреть меры по сохранению эпизоотического благополучия на приграничных территориях.