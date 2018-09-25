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Мурманская область. Арктика25.09.18 09:10

В Мурманске открывается международная конференция «Баренцвет – 2018»

Сегодня в Мурманске открывается международная конференция «Баренцвет – 2018».  В её работе примут участие более 40 специалистов из Финляндии, Норвегии, Республики Карелия, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Владимира, представители науки из ведущих вузов региона.

Международная конференция «Баренцвет» была впервые организована при активном участии государственной ветеринарной службы Мурманской области в 2000 году. Конференция имеет богатую историю и обширную географию. Ветеринарные специалисты, научные работники профильных институтов и отраслей Баренцрегиона собирались вместе 14 раз в Норвегии (Тромсе, Халита, Харстад), Мурманске и Санкт-Петербурге. Предыдущая конференция проходила в Мурманске в сентябре 2014 года.

В рамках конференции планируется обсудить актуальные для стран Баренцрегиона вопросы: болезни рыб, оленей, бешенство плотоядных животных, рассмотреть меры по сохранению эпизоотического благополучия на приграничных территориях.

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