В Мурманске открывается международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития»

С 29 ноября по 1 декабря в Мурманске на площадке Мурманского арктического государственного университета пройдет международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития». Организатором мероприятия выступает МАГУ в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Форум направлен на обсуждение вопросов развития креативных индустрий Арктического пространства, а также опыта и перспектив развития северного дизайна в регионе и мировой практике. Ключевыми направлениями работы форума станут роль опорных вузов в развитии креативных индустрий, актуальные вопросы туристско-рекреационной практики в Арктических территориях, культурные индустрии северных территорий, этнокультура и Арктический дизайн. Кроме того, одной из задач форума является формирование площадки для взаимодействия участников индустрии креативных технологий.

Трехдневную программу форума откроет пленарное заседание с участием заместителя губернатора Инны Погребняк, министра развития промышленности и предпринимательства региона Ольги Кузнецовой, председателя областного комитета по культуре и искусству Сергея Ершова, ректора МАГУ профессора Андрея Сергеева, руководителя стратегического проекта МАГУ «Креативный город – территория развития» Татьяны Ашутовой, исполнительного директора Национального фонда подготовки кадров Ирины Аржановой.

Кроме того, в рамках форума планируются мастер-классы, открытые лекции. Свои исследования представят специалисты из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Симферополя, Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени, Костромы, Омска, Петрозаводска, Сыктывкара, Ульяновска, а также Финляндии, Норвегии и Германии.