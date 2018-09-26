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Мурманская область. Арктика26.09.18 12:16

В Мурманске открывается научно-практическая конференция «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере»

Научно-практические конференции по краеведческим проблемам вошли в ежегодную практику Мурманского областного краеведческого музея с 1988 года, а с 1999-го они стали международными.

В 2014 году международная научно-практическая конференция «Арктический фронт Великой Отечественной войны» была посвящена 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В 2016 году в рамках празднования 100-летия со дня основания Мурманска состоялась международная научно-практическая конференция «Мурманск в истории российской государственности».

Международная научно-практическая конференция «История и особенности обеспечения военной безопасности на Севере» станет одним из значимых событий в культурной и научной жизни не только Мурманска, но и всего Северо-Западного региона. Главной целью конференции является всесторонний анализ вызовов и угроз военной безопасности на Севере на различных этапах развития государственности, определение источников и причин их возникновения, возможные пути нейтрализации. Мероприятие способствует укреплению связей между научными центрами России и определению новых перспективных направлений исследований.

Для участия в конференции приглашены более 50 представителей научного сообщества: видные учёные, профессора и преподаватели ведущих вузов, а также специалисты научно-исследовательских центров и общественные деятели России.

На конференции ожидается обсуждение актуальных вопросов изучения проблем военной истории на Кольском Севере, обороны Мурмана в досоветский период и в годы Первой мировой войны, введения в оборот новых источников времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, военно-стратегического положения в Арктическом регионе в начале ХХI века и другие аспекты военно-политической истории Севера.

В мероприятии примут участие более 20 специалистов ведущих научных учреждений России: Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва (Санкт-Петербург), Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Санкт-Петербург), Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской академии наук (Москва), Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Министерства обороны Российской Федерации (Москва), Мурманского арктического государственного университета и других учреждений страны. Большинство докладов будет сопровождаться презентацией исследуемых материалов.

27 сентября в 9.30 начинается регистрация участников конференции, в 10.00 – торжественная церемония открытия конференции.

Подготовленная для участников конференции культурная программа включает посещение Мемориального комплекса «Долина Славы».

По итогам конференции будет издан сборник научных статей очных и заочных участников конференции. Среди заочных участников – доктора и кандидаты наук, исследования которых затрагивают такие темы, как «Роль Северного оборонительного района обеспечении правого стратегического фланга советско-германского фронта в 1941-1945 гг.», «Морская пехота в обороне Мурманска в 1941-1945 гг.», «Служебно-боевая деятельность пограничных войск НКВД СССР в период Советско-Финляндской войны», «Математическое моделирование беспилотных летательных аппаратов в особых климатических условиях».

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