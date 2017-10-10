В Мурманске открывается Российско-норвежский региональный форум «Координаты культуры на Севере»

11-12 октября в Мурманске будет проходить Российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия).



В работе форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума составит 130 человек, из них 74 норвежца. Возглавит норвежскую делегацию исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк госпожа Рагнхильд Вассвик.



Участников форума, который пройдет под девизом «Координаты культуры на Севере», ждет насыщенная деловая и культурная программа.



На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни средствами культуры и спорта.



В рамках культурной программы 12 октября в 15.00 в фестивальном зале Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится встреча мурманских читателей с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, которая является автором детективных произведений и исторических романов.



12 октября 16.45 в культурно-выставочном центре Мурманского областного художественного музея Саамский центр современного искусства представит выставку «Непринужденные беседы», которая совмещает как традиционные формы экспонирования, так и виртуальные.



В рамках российско-норвежского музыкального проекта «Оленевод» выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и солисты Мурманской областной филармонии. Концерт пройдет 12 октября в 18.30 в большом зале Мурманской областной филармонии.



Торжественная церемония открытия форума состоится 11 октября в 09.00 в деловом центре «Арктика» отеля «Азимут».



Перед официальным открытием форума, с 08.35 до 08.45, в холле отеля «Азимут» (II этаж) состоится подход к прессе председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова и руководителя Главного комитета по культуре, общественному здравоохранению и транспорту губернии Финнмарк Гейра Уве Баккена.