В Мурманске открывается выставка к 135-летию со дня рождения одного из основателей областного краеведческого музея Василия Алымова

4 апреля в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова».

В витрине будут представлены документальные материалы и фотографии из фондов музея, а также некоторые научные работы Василия Алымова, опубликованные в журнале «Карело-Мурманский край» и посвящённые хозяйственным и этнографическим вопросам Кольского Севера.

Василий Алымов – советский этнограф и исследователь истории и культуры саамов Кольского полуострова. Осенью 1922 года он прибыл на Кольский полуостров. Работал следователем Мурманского губернского суда, в плановом отделе губисполкома, председателем, а затем освобождённым уполномоченным Мурманского отделения Комитета содействия народностям северных окраин при ВЦИК СССР.

Василий Алымов является одним из основателей окружного краеведческого музея (ныне – Мурманский областной краеведческий музей), а в период 1936-1938 годов был его директором. Значимый вклад внес в изучение саамской культуры и в развитие саамской письменности.