В Мурманске открываются научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития»

19 апреля в 10.00 на базе областного краеведческого музея открываются научные чтения «Кольский Север: история освоения и развития», посвященные 80-летию образования Мурманской области.



Планируется рассмотреть и обсудить следующие темы: специфика экономического, социально-политического, религиозного и культурного развития арктических территорий; Мурманский транспортный узел – ключевое звено в обеспечении геополитических интересов России на севере Европы и в Арктике; природное и культурное наследие Кольского Севера; Кольский край в системе международных отношений; фактор личности в изучении и освоении Кольского Заполярья; освоение Арктики и Северного морского пути. История и современность; военный форпост России на Севере; история становления и развития промышленности на Кольском Севере.



К участию в чтениях приглашены ведущие историки России, специалисты научно-исследовательских центров, институтов, учебных заведений, учреждений культуры и искусства: Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Геологического института КНЦ РАН, Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и других.



На мероприятии выступят с докладами 27 участников. Участников чтений ожидает культурная программа, включающая посещение выставок и экспозиций Мурманского областного краеведческого музея.



Материалы чтений будут опубликованы в виде сборника.