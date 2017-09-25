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Мурманская область. Арктика25.09.17 07:20

В Мурманске отмечается снижению количества зарегистрированных преступлений

На прошедшей неделе состоялось совещание при Главном федеральном инспекторе по Мурманской области А. Маякове, посвященное социально-экономической и криминогенной ситуации в муниципальном образовании г. Мурманск. С докладом о состоянии преступности и мерах, принимаемых городской полицией для поддержания правопорядка на территории областного центра, выступил начальник УМВД России по г.Мурманску полковник полиции Алексей Вилков.

Алексей Валерьевич отметил по итогам 8 месяцев текущего года тенденцию к снижению количества зарегистрированных преступлений, совершенных в Мурманске, в том числе тяжких и особо тяжких – практически на 12%. На 25% меньше совершено преступлений в общественных местах, на 22% меньше совершено преступлений на улицах.

Одним из основных показателей эффективности работы полиции является раскрываемость преступлений. В текущем году сотрудниками городского управления раскрыто 2003 преступления, раскрываемость в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4,5%. По 940 преступлениям, зарегистрированным в отчётном периоде, решение ещё не принято, продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств противоправного деяния и изобличения преступников.

В полном объёме городская полиция обеспечила охрану общественного порядка при проведении массовых и публичных мероприятий. Всего за 8 месяцев 2017 года более двух тысяч сотрудников городской полиции были задействованы при проведении 517 массовых мероприятий на территории областного центра, в которых приняли участие более 187 тысяч граждан. Нарушений общественного порядка при проведении массовых мероприятий не допущено.

Подводя итоги работы полиции областного центра, главный полицейский Мурманска отметил, что коллектив УМВД России по г.Мурманску и его территориальных отделов – отделов полиции № 1, 2 и 3 – готов к выполнению поставленных задач. Профессионалы своего дела, полицейские города ежедневно заступают на службу, чтобы обеспечивать правопорядок на территории областного центра и безопасность его жителей.

По итогам совещания доклад был принят и одобрен, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

 

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