В Мурманске отмечают День стойкости и мужества

18 июня 1942 года – один из самых трагичных дней в истории Мурманска. В этот день город пережил самое большое число налетов вражеской авиации. Было сброшено более 12 тысяч авиабомб, уничтожено свыше 600 домов.

Сегодня у мемориала, посвящённого стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны прошел митинг. На южном берегу Семёновского озера собрались ветераны и школьники, общественники и руководство города, чтобы почтить память тех, кто защитил город-герой от врага.

– На долю столицы Кольского Заполярья выпали суровые испытания, но город выстоял в той страшной войне и победил, – отметила глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Сегодняшнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто дал нам возможность жить и трудиться под мирным небом. Вечная память павшим, вечная слава ветеранам, труженикам и жителям прифронтового Мурманска!

– Уже осенью в свет выйдет книга, которая расскажет подробно о событиях, происходящих в июне 42-го, – поделился депутат Совета депутатов города Мурманска, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров. – Ее авторы – журналисты газеты «Вечерний Мурманск» и историк, исследователь боевых действий в небе Кольского Заполярья в период Великой Отечественной войны Юрий Рыбин. В издание войдут воспоминания очевидцев и уникальные архивные документы. Книга будет состоять из трех частей.

По окончании митинга представители общественной организации «Дети военного Мурмана», депутаты Совета депутатов города Мурманска, почетные жители города Мурманска, ветераны, представители молодежного движения, школьники и студенты возложили цветы к мемориалу.