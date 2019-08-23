В Мурманске отметили День Государственного флага России

В сквере на улице Ленинградской вчера состоялся торжественный митинг и праздничные мероприятия, посвященные этой дате. В них приняли участие депутаты регионального парламента, представители исполнительной власти региона, Общественной палаты Мурманской области, муниципалитета, общественных организаций, мурманчане и гости города.

С праздником северян поздравил председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. Он напомнил, что российский триколор был официально поднят над Белым домом в Москве 22 августа 1991 года. С тех пор наш государственный флаг служит символом традиций и истории страны:

«Величие и богатство России складываются из успехов каждого из нас. Под нашим триколором совершаются ратные и трудовые подвиги, спортивные победы, выдающиеся культурные и научные достижения. Мы все хотим видеть Россию сильной и независимой. Наш флаг объединяет и помогает почувствовать, что вместе мы – способны на большие свершения».

Перед гостями праздника выступили творческие коллективы, в исполнении которых прозвучали песни о России и родном крае. В сквере были развернуты интерактивные тематические площадки, фотозона. На протяжении всего праздника проходила акция «Ленточка триколор».