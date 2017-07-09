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Мурманская область. Арктика09.07.17 07:40

В Мурманске отметили День семьи, любви и верности

В областном Дворце культуры имени Кирова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В этот день по сложившейся традиции лучшие пары Заполярья награждаются медалями «За любовь и верность». В Мурманской области при поддержке губернатора этот праздник отмечается с 2009 года. За это время общественные награды вручены 275 семейным парам, из них прожившим в зарегистрированном браке более 50 лет – 97.

Открывая торжественное мероприятие, заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк отметила: «В нашей стране этот праздник приобрёл государственный масштаб совсем недавно. Но его корни уходят глубоко в древность, опираясь на традиции нашего общества, воспевая главные ценности брака, семьи и любви. Взаимная любовь и верность, милосердие и забота друг о друге – эти принципы, воплощенные православными святыми Петром и Февронией в жизнь, и сегодня являются идеалом супружеской жизни и семейной гармонии».

Также на празднике поздравили и молодожёнов – Марата и Елену Нургаяновых из Мурманска, которые зарегистрировали брак как раз в День семьи, любви и верности.

«Я хочу пожелать, чтобы на этом пути вас всегда оберегала ваша любовь, помощь и поддержка близких и друзей. А если на этом пути встретятся трудности, пусть они сделают вас сильнее, мудрее и ближе друг к другу», – сказала, поздравляя молодоженов, Инна Погребняк. 

Медалями «За любовь и верность» на празднике награждены «золотые» юбиляры, прожившие в браке более 50 лет: Джосан Вячеслав Ильич и Галина Иосиповна из Молочного, Келло Эмиль Иванович и Тамара Степановна из Колы, Курочкины Сергей Петрович и Татьяна Ивановна из Полярных Зорей, Москаленко Виктор Петрович и Мария Ивановна из Североморска, Новожиловы Александр Павлович и Хильдур Тимофеевна из Туломы, Новожиловы Николай Павлович и Вера Филипповна также из Туломы, Пинчук Алексей Васильевич и Нина Александровна из Александровска, Просоленко Виктор Мифодьевич и Валентина Степановна из Кандалакшского района, Сильченко Иван Павлович и Зинаида Ивановна из города Апатиты, Сулима Иван Алексеевич и Валентина Ивановна из Междуречья, Ткач Василий Михайлович и Любовь Константиновна из Заполярного, мурманчане Чирковы Виктор Васильевич и Тамара Александровна, Шангины Валерий Иванович и Нелли Федоровна из Ковдорского района, Шевель Николай Андреевич и Надежда Алексеевна из Апатитов.

Также медалями «За любовь и верность» награждены «серебряные» юбиляры: Юрий Анатольевич и Наталья Николаевна Ганус из Кольского района, Владимир Рафаилович и Наталья Германовна Дубровские из Мурманска, мончегорцы Егоровы Александр Александрович и Лидия Федоровна, Ивановские Николай Валентинович и Нина Вениаминовна из Мончегорска, Полевые Александр Петрович и Инна Алексеевна из Ура-Губы, Попенко Александр Михайлович и Любовь Васильевна из Туманного, Чигановы Владимир Савельевич и Тамара Николаевна из Печенги.

 

 

 

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