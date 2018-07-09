В Мурманске отметили День семьи, любви и верности

В ДК имени С.М. Кирова чествовали супругов, чей семейный стаж превышает четверть века. По сложившейся традиции лучшим парам Заполярья были вручены медали «За любовь и верность». В этом году администрациями муниципальных образований региона к награждению были представлены 50 пар. Эти семьи – образцы супружеской верности, взаимной любви и уважения.

Вручая награды, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева отметила: «Сегодня в этом зале собрались люди, которые не понаслышке знают, что такое семейный очаг, как непросто даются достаток, тепло и уют в доме. Только глубокие чувства, проверенные временем, помогают нам преодолеть все проблемы и трудности, дают уверенность в завтрашнем дне. Берегите друг друга, пусть верность, любовь и взаимопонимание сопровождают вашу семью еще долгие годы!».

Помимо супругов, проживших в счастливом браке долгие годы, на празднике также принимали молодую пару – Артёма и Екатерину Анискиных. Поздравления и памятный подарок от правительства Мурманской области молодожёны получили в день бракосочетания.

Для гостей праздника выступили коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – ансамбль бального танца «Ювента», студия эстрадной песни «Вернисаж», а также Андрей Щербаков с тематической музыкально-танцевальной программой.

К награждению медалью «За любовь и верность» представлены следующие супружеские пары, прожившие в зарегистрированном браке более 50 лет: Анатолий Васильевич и Татьяна Ивановна Буровы и Дмитрий Михайлович и Галина Герасимовна Буровы из Туломы, жители Кандалакшского района Иван Иванович и Ада Тимофеевна Гававка, Альберт Андреевич и Лидия Николаевна Титовы из Североморска, мурманчане Василий Васильевич и Надежда Николаевна Королёвы, Николай Иосипович и Апполинария Тихоновна Кучер, Валерий Иванович и Антонина Федоровна Транковы.