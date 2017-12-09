В Мурманске отметили памятную дату России - День Героев Отечества

В Мурманском Региональном центре гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе состоялось мероприятие «Герои среди нас», посвящённое памятной дате России – Дню Героев Отечества.

День Героев Отечества отмечается в Российской Федерации 9 декабря. Этот праздник был возрождён на основе российской исторической традиции чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учреждённого 9 декабря (26 ноября по старому стилю) 1769 года. В качестве высшей военной награды этот орден был восстановлен Указом Президента Российской Федерации 8 августа 2000 года. В этот день чествуют кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации.

До начала мероприятия участники осмотрели экспозицию, посвященную городу-герою Мурманску.

Участниками мероприятия «Герои среди нас» стали ветераны боевых действий, военнослужащие 200-й Отдельной мотострелковой бригады, награждённые государственными наградами за выполнение специально-боевых задач на территории Сирийской Арабской республики, учащиеся образовательных учреждений города Мурманска и посёлка Тулома, курсанты военно-патриотических объединений.

В своем выступлении командир мотострелкового батальона войсковой части 08275, кавалер двух орденов Мужества капитан Сергей Бойко отметил значимость и важность таких мероприятий для сохранения памяти о Героях и выражения благодарности тем, кто защищал Родину.