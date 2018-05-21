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Мурманская область. Арктика21.05.18 07:04

В Мурманске отметят День славянской письменности и культуры

23 мая накануне праздника в столице Кольского Заполярья состоятся митинги и возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова. Начало мероприятий в 11.00. 

24 мая в 11.30, в День славянской письменности и культуры, на площади Первоучителей (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 21а) пройдет торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В 12.00 в рамках праздника состоится шествие школьников, интеллигенции и участников международного конкурса детской рукописной книги от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей.

В 12.15 пройдет праздник «Слово» с участием историков, литераторов, учителей, победителей конкурсов, школьников, молодежи и коллективов художественной самодеятельности. 

В 13.30 в рамках праздника во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Фестивальный зал) состоится эрудит-шоу «Аз и Буки – основа науки» для мурманских школьников.

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Именно нашей стране святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий передали кириллическую азбуку, которой мы пользуемся и в настоящее время. Мало кто знает, что Мурманск стал первой столицей этого большого праздника, возрожденного в Кольском Заполярье в 1986 году.

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