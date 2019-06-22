В Мурманске отметят Международный день йоги

В воскресенье, 23 июня, в сквере на улице Ленинградской Мурманска стартует фестиваль, посвященный празднованию Международного дня йоги. Северяне увидят выступления мастеров этого древнего искусства, узнают историю и философию, секреты здоровья и долголетия индийских йогов. Будут представлены танцевальные и музыкальные номера, показательные выступления, состоится дегустация индийских сладостей.

Кроме того, на фестивале все желающие смогут принять участие в мастер-классе по одной из самых популярных техник йоги – Сурья-намаскар, что означает «приветствие солнцу». Для беременных женщин тренеры проведут отдельное занятие и продемонстрируют комплекс специальных упражнений.

Чтобы присоединиться к массовой тренировке под открытым небом, необходимо прийти на праздник йоги в спортивной форме и принести с собой гимнастический коврик.

Начало в 11.30.

Напомним, в 2014 году Генеральная Ассамблея ООН решением всех 175 стран-участниц поддержала инициативу правительства Индии и провозгласила 21 июня Международным днем йоги. В резолюции ООН отмечается, что йога обеспечивает комплексный подход к здоровью и благополучию.