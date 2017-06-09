В Мурманске отопительный сезон завершён

Постановлением администрации города Мурманска решено с 16 часов 9 июня отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учетом технической возможности и установленными лимитами на 2017 год.